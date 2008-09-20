У Страсбургу розпочнеться засідання 4-ї частини сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи

В ході засідання планується заслухати Верховного представника ООН для Альянсу Цивілізацій Хорхе САМПАЙО, Президента Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи Явуза МІЛДОНА, Президента Парламенту Латинської Америки Хорхе ПІЦАРРО, Президента Кіпру Деметріса КРІСТОФІАСА, лідера спільноти турецьких кіпріотів Мехмета АЛІ ТАЛАТА, Генерального секретаря Організації економічного співробітництва та розвитку Ангел ГУРРІА, прем’єр-міністра Швеції Фредріка РЕЙНФЕЛЬДТА, провести вибори суддів до Європейського суду з прав людини, розглянути доповіді щодо боротьби з жорстокістю проти жінок та щодо демократії в медіа. Крім того, передбачається провести термінові слухання щодо російсько-грузинської війни (орієнтовно, такі слухання можуть відбутися 30 вересня та 2 жовтня).