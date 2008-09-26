ПДЧ Україні може ”не світити” у грудні, кажуть у США

Київ. 26 вересня. УНІАН. Колишній посол США в Україні, експерт Інституту Брукінгса у Вашингтоні Стівен ПАЙФЕР вважає, що у разі розпуску парламенту в жовтні і оголошення нових парламентських виборів, Україна в грудні не отримає запрошення приєднатися до ПДЧ.

Про це С.ПАЙФЕР заявив в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

“Президент каже, що хоче, щоб Україна в грудні отримала План дій щодо членства в НАТО. Я це підтримую. Але мушу сказати: якщо в жовтні Верховну Раду розпустять і оголосять парламентські вибори, то шанси, що Україна отримає ПДЧ у грудні, – нульові», - зазначив С.ПАЙФЕР.

За його словами, американська влада намагалася заохотити прем’єр-міністра і Президента України працювати разом, особливо після серпневих подій у Грузії. “Але схоже, що українські політики не дуже прислухаються до порад, які, на мою думку, були правильними”, - додав він.

С.ПАЙФЕР вважає, що у Вашингтоні розчаровані низкою українських політиків, оскільки політична боротьба створила ситуацію, коли Україна неспроможна провести внутрішні реформи і розвинути відносини із Заходом.

Він зазначив, що було помітно, як невдовзі після призначення Ю.ТИМОШЕНКО на посаду прем’єра, голова Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА почав її критикувати. “Політична боротьба розгорнулася з обох боків. А вже до весни між Кабінетом міністрів і Секретаріатом Президента розгорнулася війна”, - сказав екс-посол США в Україні.

На думку С.ПАЙФЕРА, серпневий конфлікт між Росією і Грузією в Україні мали б сприйняти дуже серйозно. “І тут було сподівання, що українські політики скажуть: давайте зупинимося на хвильку і подумаємо, що зробити для того, щоб Україна не була вразливою до російського тиску. Але, замість цього, виглядає, що українські політики лише активізували змагання за владу»,- сказав він.

Водночас дипломат не виключив, що у разі отримання ПДЧ Україною, цей План дій щодо членства в НАТО може залишитися простою формальністю. С.ПАЙФЕР припускає, що така ситуація можлива, якщо після отримання ПДЧ прем’єр-міністром стане Віктор ЯНУКОВИЧ, який не захоче підтримувати виконання ПДЧ.

Разом з тим С.ПАЙФЕР не вважає, що за ймовірного прем’єрства В.ЯНУКОВИЧА припиниться розвиток співпраці та нових проектів України і НАТО. “Я не певний щодо цього. Пригадую, що коли пан ЯНУКОВИЧ був прем’єром у 2006 і 2007 роках, то, хоча він виступах проти ПДЧ, було реалізовано низку конкретних проектів Україна-НАТО. Кабінет ЯНУКОВИЧА схвалив проведення спільних навчань, Україна дала згоду на стратегічні авіаперевезення НАТО. Тому хоча пан ЯНУКОВИЧ публічно не підтримував ПДЧ, конкретні проекти просувалися”, - зазначив дипломат.

С.ПАЙФЕР також вважає позитивом, що, незважаючи на “політичний безлад”, в якому зараз опинилася Україна, більшість політичних гравців хочуть його подолати демократичним шляхом. “Але, на жаль, якщо зараз в Україні відбудуться дострокові вибори, і потім почнеться президентська кампанія, то навряд чи в розпалі перегонів уряд зможе проводити послідовну політику”, - зазначив він.