В Брюсселі розпочнеться засідання сесії Європарламенту

В ході засідання депутати планують заслухати виступ екс-кандидата в Президенти Колумбії Інгрід Бетанкур, обговорити хід підготовки до засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН), ситуацію в Білорусі, припинення Дохійського раунду переговорів в рамках Світової організації торгівлі, обговорити проект доповіді Збігнева Залєсскі (група народних партій, Польща) щодо ратифікації угоди з Україною про збереження зобов’язань з торгівлі послугами, що містилися в угоді про партнерство та співробітництво.