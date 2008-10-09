Рада Європи хоче завершення судової та конституційної реформ в Україні

Київ. 9 жовтня. УНІАН. Раду Європи цікавлять подальші перспективи реалізації в Україні конституційної та судової реформ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, на цьому наголосила заступник Генерального секретаря Ради Європи Мод де БУР-БУКІККІО під час зустрічі з міністром юстиції України Миколою ОНІЩУКОМ, яка відбулася 9 жовтня в українському Мін‘юсті.

«Ці реформи важливі в контексті захисту прав громадян, і сподіваємося, вони будуть реалізовані в Україні», - зазначила, зокрема, заступник Генсека Ради Європи.

Міністр юстиції України, своєю чергою, запевнив єврочиновника, що на сьогодні пройдено великий шлях щодо розробки низки законопроектів, спрямованих на розвиток судової реформи. «Україна може бути задоволена тим, що зроблено на етапі допарламентського ухвалення рішень», – сказав М.ОНІЩУК.

Крім того, зазначив міністр, можна стверджувати щодо дискусія щодо конституційної реформи носить в Україні відкритий і публічний характер. «Немає жодних загроз щодо розвитку цього процесу за межами сталого європейського бачення», – заявив він.

Міністр також висловив упевненість, що подальша активна робота на шляху реалізації вказаних реформ буде поновлена після обрання нового складу Верховної Ради України.