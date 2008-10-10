Росія вивела на всі війська з Грузії

Київ. 10 жовтня. УНІАН. Глава Міністерства закордонних справ Франції Бернар КУШНЕР стверджує, що Росія вивела не всі війська з Грузії, і на майбутніх 15 жовтня в Женеві російсько-французьких переговорах розглядатиметься питання подальшого виведення російських військових з території Грузії. Про це повідомляє РІА Новости.

”Документ ”Саркозі-Медведєв” не бездоганний, і нам належить ще попрацювати над продовженням процесу. Я знаю, що російські підрозділи вийшли, але не повністю. Мені відомо, що вони залишаються в Ахалгорському районі та інших місцях”, - сказав Б.КУШНЕР після зустрічі з президентом Грузії Михайлом СААКАШВІЛІ.

За словами міністра, в результаті неодноразових зустрічей президентів Франції Ніколя САРКОЗІ і Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА сторони оголосили про те, що російські військові будуть виведені з прилеглих до конфліктних регіонів територій. ”Хоча тоді ми помилилися”, - додав Б.КУШНЕР.

”Так, росіяни вийшли з основних територій, але вони залишаються в Ахалгорському районі, і це проблема. На запланованій в Женеві зустрічі обговорюватиметься це питання”, - сказав Б.КУШНЕР.

В той же час, Президент Росії заявив сьогодні, що РФ виконала всі зобов`язання за планом ”Медведєв-Саркозі”.

Росія мала за планом “Медведєва-Саркозі” 10 жовтня завершити виведення російських миротворчих сил із зон, прилеглих до Південної Осетії і Абхазії. Москва 9 жовтня офіційно повідомила Євросоюз про те, що виведення завершено.

Президент М.СААКАШВІЛІ заявив, що грузинська сторона працює з Євросоюзом по продовженню процесу виведення російських військ зі всієї території Грузії.

”Грузини ніколи не погодяться з варварським методом розчленовування Грузії. Наша боротьба за свободу і деокупацію наших територій буде продовжена до останнього російського солдата в країні”, - заявив М.СААКАШВІЛІ.

Він зажадав від ЄС направити в країну місію для вивчення фактів ”етнічної чистки грузин”.