Лідери ЄС подумають про ратифікацію Лісабонської угоди до грудня

Брюссель. 16 жовтня. УНІАН. Лідери ЄС у грудні визначаться щодо майбутніх кроків для ратифікації Лісабонської угоди в Ірландії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це пізно ввечері 15 жовтня повідомив на прес-конференції Президент головуючої в ЄС Франції Ніколя САРКОЗІ за підсумками першого дня засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС - УНІАН).

«Ми поговорили сьогодні про лісабонську угоду, заслухали повідомлення прем`єра Ірландії Брайана КОУЕНА, і вирішили повернутися до цього питання під час нашої зустрічі в грудні, щоб оцінити спільні шляхи вирішення цієї проблеми», - сказав Президент Франції.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня 2008 року в Ірландії, єдиній з 27-ми країн - членів ЄС, де відбувся референдум щодо ратифікації Лісабонської угоди, угода не була підтримана.

10 вересня 2008 року МЗС Ірландії оприлюднило результати опитування, відповідно до яких, більшість ірландців голосували проти Лісабонської угоди через недостатність інформації про неї.

13 грудня 2007 року лідери 27-ми країн - членів ЄС підписали в Лісабоні нову угоду ЄС, що отримала назву Лісабонської.

Нова угода прийнята замість Конституції ЄС, яку не вдалося прийняти через провал її ратифікації на референдумах у Франції і Нідерландах у 2005 році. Нова угода спрямована на реформування інституцій ЄС для більш ефективного прийняття рішень.

Країни - члени ЄС планували ратифікувати нову угоду ЄС до 1 січня 2009 року.