Екс-комісара ЄС обвинувачують у зв`язках з російським олігархом (фото)

Брюссель. 17 жовтня. УНІАН. Екс-комісара ЄС з питань торгівлі Пітера МЕНДЕЛЬСОНА підозрюють у зв’язках з російським олігархом Олегом ДЕРИПАСКОЮ.

За даними британської преси, цього літа П.МЕНДЕЛЬСОН відпочивав на яхті О.ДЕРИПАСКИ “Королева К” вартістю 80 млн. фунтів стерлінгів поблизу острова Корфу.

За інформацією британських видань, спочатку П.МЕНДЕЛЬСОН повідомив, що був запрошений лише на коктейль, а потім заявив, що бачив останній раз О.ДЕРИПАСКУ під час вечері, організованої медіа-магнатом Рупертом МЕРДОКОМ.

Водночас, за даними британських видань, П.МЕНДЕЛЬСОН провів на яхті бізнесмена всю ніч. Крім того, ЗМІ повідомляють, що вони вважалися друзями і спільно вечеряли в московських ресторанах.

Видання зазначають, що в 2007 році Єврокомісія скоротила імпортні мита на алюміній, в результаті чого О.ДЕРИПАСКА, як власник “РусАлу” отримав прибуток в 50 млн. фунтів стерлінгів.

Сьогодні на прес-конференції в Брюсселі представник Єврокомісії, речник з питань міжнародної торгівлі Пітер ПАУЕР заявив, що Комісія не бачить нічого поганого у зустрічах комісарів з бізнесменами.

“Це необхідно для розуміння того, як працює країна, що в ній відбувається”, - заявив представник Єврокомісії.

При цьому, додав він, зустрічі з російськими бізнесменами були потрібні і в рамках переговорів щодо вступу Росії до Світової організації торгівлі, оскільки багато російських бізнесменів не підтримували цю ідею.

Водночас, за словами П.ПАУЕРА, П.МЕНДЕЛЬСОН вже повідомив британським ЗМІ, що О.ДЕРИПАСКА ніколи не піднімав на зустрічах з ним питання про імпортні мита на алюміній.

Він також додав, що свою літню відпустку П.МЕНДЕЛЬСОН провів не на яхті, а в Італії, додавши, що не може надати інших деталей, оскільки це стосується приватного життя особи, а не його професійних обов`язків.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня 2008 року П.МЕНДЕЛЬСОН був призначений на посаду міністра бізнесу, підприємництва та регуляторної реформи в британському уряді Гордона БРАУНА. Новим комісаром ЄС з питань торгівлі стане баронеса Керні Маргарет ЕШТОН.