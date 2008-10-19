У Страсбурзі відбудеться надзвичайне засідання конференції Президентів Європарламенту

В ході засідання, в якому беруть участь Президент Європарламенту, його заступники, лідери політичних груп та голови комітетів, планується провести дискусію з Президентом Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ щодо світової фінансової кризи, а також розглянути питання про призначення баронеси Кетрін Маргарет ЕШТОН комісаром ЄС щ питань торгівлі замість Пітера МЕНДЕЛЬСОНА, що перейшов працювати до британського уряду.