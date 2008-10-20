Архівісти України і Польщі домовилися про співпрацю

Варшава. 20 жовтня. УНІАН. Державний комітет архіві України та Генеральна дирекція державних архівів Республіки Польща підписали у Варшаві угоду про співробітництво в галузі архівної справи.

Як повідомили УНІАН у Посольстві України в Республіці Польща, підписання угоди відбулося 17 жовтня.

Угода сприятиме розширенню співробітництва між архівними установами обох держав, конкретизує зобов’язання Сторін у напрямку реалізації проекту «Спільна українсько-польська духовна спадщина» та регламентує виконання Сторонами ряду документів.

У ході двосторонньої зустрічі керівників державних архівів України і Польщі було домовлено про створення груп експертів з питань повернення архівних цінностей, організацію у травні 2009 року візиту польських колег до Києва з метою тіснішого налагодження двостороннього співробітництва, видавництво книжки українською і польською мовою, в якій буде міститися нормативно-правова база обох держав, а також налагодження співпраці у сфері обміну мікрофільмами.