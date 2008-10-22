До березня Україна та ЄС розроблять новий інструмент співпраці
Він має замінити План дій
Брюссель. 22 жовтня. УНІАН. Україна та ЄС планують узгодити новий практичний інструмент двосторонньої співпраці до березня 2009 року.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні журналістам заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ.
«Маємо розробити його до березня», - сказав він.
Заступник міністра нагадав, що рішення про розробку нового практичного інструменту співпраці, якій має замінити нинішні плани дій, було схвалено під час самміту ЄС-Україна 9 вересня цього року в Парижі.
За словами, К.ЄЛІСЄЄВА, новий інструмент частково включатиме в себе положення нової угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
«Таким чином, ще до підписання нової угоди про асоціацію, ми зможемо частково розпочати її реалізацію», - сказав заступник міністра.
Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС розпочали переговори про нову базову угоду 5 березня 2007 року. На самміті ЄС-Україна 9 вересня 2008 року було схвалено рішення, що нова угода матиме назву угоди про асоціацію. Сторони планують завершити переговори про нову угоду до кінця 2009 року.