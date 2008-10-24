ЄС готовий суттєво лібералізувати мита на продукцію з України

Брюссель. 24 жовтня. УНІАН. Заступник міністра економіки України Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ заявляє, що ЄС готовий в угоді про створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) суттєво лібералізувати мита.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні українським журналістам по завершенню 4-го раунду переговорів між Україною та ЄС про ЗВТ.

“Ми зараз обмінялися своїми пропозиціями по тарифах, обговорили це. В принципі, вони готові лібералізувати одразу після набуття чинності угоди дуже суттєвий обсяг нашої торгівлі, тобто запропонувати нульове мито”, - сказав заступник міністра.

Водночас, він не уточнив, по яких позиціях ЄС готовий на сьогодні встановити “нульові” мита.

Разом з тим, В.П`ЯТНИЦЬКИЙ зазначив, що Україна також пропонує відмовитися і від системи тарифних квот.

“Насправді, це (тарифні квоти – УНІАН) - інструмент лібералізації доступу на ринок. Тобто є якесь мито, припустимо 100%, а на обсяг 100 тис. тонн дається 1% мито. Але вартість менеджменту, пов’язаного з використанням квот часто може бути такою, що компенсує різницю між 1% і 100%”, - сказав заступник міністра економіки України.

“Тобто ця різниця може бути перекрита різними адміністративними, бюрократичними процедурами, я вже не хочу казати про корупційні аспекти, бо все може бути, коли ви приходите і хоче отримати квоту, а потім починається “ходіння по муках”, - додав він.

В.П’ЯТНИЦЬКИЙ зазначив, що саме тому на переговорах Україна відстоює позицію відмови від тарифних квот, а також, максимального зменшення мит.

При цьому, він нагадав, що на сьогодні існує великий дисбаланс у торгівлі між Україною та ЄС, оскільки європейський експорт набагато перевищує імпорт.

Як повідомляв УНІАН, 20-24 жовтня у Брюсселі відбувся четвертий раунд переговорів про створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Створення зони вільної торгівлі має стати одним з ключових положень нової угоди про асоціацію. Переговори про нову базову угоді між Україною та ЄС розпочалися 5 березня 2007 року, а переговори про створення зони вільної торгівлі – 18 лютого 2008 року. Сторони планують завершити переговори до кінця 2009 року.

За даними Єврокомісії, в 2007 році ЄС експортував до України товарів на 22,368 млрд. євро, а імпортував з України – на 12,392 млрд. євро.