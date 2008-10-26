Економічну політику Саркозі критикують вже і у Франції

Брюссель. 26 жовтня. УНІАН. Колишній прем’єр Франції Ліонель ЖОСПЕН критикує ідею нинішнього Президента Ніколя САРКОЗІ про створення інвестиційного фонду.

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-версія газети “Le Figaro”.

“Ідея створення державного інвестиційного фонду мала б сенс лише тоді, коли було б з чого його створювати”, - заявив Л.ЖОСПЕН.

Він висловив переконання у тому, що ідея створити фонд для придбання на біржах акцій стратегічних французьких підприємств має небагато шансів бути реалізованою.

“Хто зараз створює інвестиційні фонді? Це або країни, що мають нафтову ренту, а відтак і значний приток доларів, або країни, що мають значний профіцит платіжного балансу”, - сказав колишній прем’єр-міністр Франції.

Він зазначив, що на сьогодні Франція має державний борг, якій, на його переконання, не дає їй можливості створювати інвестиційний фонд.

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня Н.САРКОЗІ заявив про намір створити до кінця року інвестиційний фонд для купівлі на біржах акцій стратегічних французьких підприємств, щоб вони не перейшли до рук іноземних інвесторів. Ця ідея вже була піддана критиці з боку канцлера Німеччини Ангели МЕРКЕЛЬ, речник якої висловив переконання у тому, що всі такі фонди мають відповідати європейським правилам щодо діяльності внутрішнього ринку.

21 жовтня, виступаючи у Європарламенті, Н.САРКОЗІ також запропонував створити інвестиційний фонд на рівні ЄС з тією ж метою.