ЄК хоче вдвічі збільшити ресурси на допомогу країнам ЄС поза зоною євро

Брюссель. 29 жовтня. УНІАН. Єврокомісія хоче вдвічі збільшити свою можливість надавати допомогу країнам ЄС, що не входять до зони євро.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції комісар ЄС з економічних та монетарних справ Йоакін АЛМУНЬЯ.

“Ми розглядаємо можливість збільшення максимуму коштів, якими ми можемо допомагати країнам-членам ЄС, і я представлю цю пропозицію на засіданні Ради міністрів з питань економіки та фінансів ЄС 4 листопада”, - сказав він.

Комісар зазначив, що Єврокомісія на сьогоднішньому надзвичайному засіданні з пошуку шляхів подолання кризи висловилися за збільшення максимум з 12 до 25 млрд. євро.

Й.АЛМУНЬЯ нагадав, що вчора ввечері Єврокомісія погодилася надати допомогу Угорщині в 6,5 млрд. євро саме в рамках відповідного законодавства ЄС.

За словами комісара, на сьогодні поки не існує звернень від інших країн-членів з проханнями про такого роду допомогу, водночас, він висловив переконання у тому, що Комісія має бути готовою швидко реагувати на такі звернення, якщо вони з’являться.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня Президент головуючої в ЄС Франції Ніколя САРКОЗІ також висловився за збільшення максимуму коштів для допомоги країнам-членам з боку Єврокомісії з 12 до 20 млрд. євро.

В той же день пізно ввечері Єврокомісія погодилася надати 6,5 млрд. євро допомоги Угорщині. Гроші, що надаються у вигляді допомоги країні-члену, яка не є членом єврозони, позичаються Єврокомісією на ринку за рахунок розміщення євробондів.