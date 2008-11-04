Україна та Румунія обговорять співпрацю авіації за стандартами НАТО

Київ. 4 жовтня. УНІАН. Під час візиту до Румунії військова делегація Повітряних сил Збройних сил України обговорить питання розвитку двостороннього співробітництва, досягнення взаємної сумісності за стандартами НАТО та протидії тероризму у повітряному просторі.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, сьогодні розпочався візит військової делегації на чолі з командувачем Повітряних сил ЗСУ генерал-полковником Іваном РУСНАКОМ до Румунії.

У рамках візиту представники командувань Повітряних сил України та Румунії обговорять також питання реформування військової авіації і військ протиповітряної оборони, окреслять шляхи досягнення взаємної сумісності за стандартами НАТО, обміняються досвідом з питань забезпечення безпеки польотів та проведення пошуково-рятувальних операцій.

Значну увагу українські і румунські військові фахівці також планують приділити питанням співпраці з протидії проявам тероризму у повітряному просторі обох країн.

Крім того, сторони планують узгодити заходи Плану двосторонньої співробітництва на 2009-2010 роки і визначити перспективні напрями подальшої співпраці між Повітряними силами обох країн.