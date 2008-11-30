У Брюсселі розпочнеться дводенне засідання Північно-Атлантичної Ради на рівні міністрів закордонних справ
14:32, 30 листопада 2008Новини ЄС
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В ході засідання міністри обговорять актуальні питання розвитку НАТО. Крім того, в рамках засідання відбудуться засідання Комітетів Грузія-НАТО та Україна-НАТО. По завершенню першого дня роботи Ради відбудеться прес-конференція Генерального секретаря НАТО Яапа де Хооп Схеффера
Дата проведення: 2-3 грудня 2008 року Час початку: 2 грудня 2008 року, 15-00. Час прес-конференції:2 грудня 2008 року, 18-10
Час початку: 2 грудня 2008 року, 15-00.
Час прес-конференції:2 грудня 2008 року, 18-10
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