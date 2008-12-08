Україна та Польща визначать пріоритети співпраці на 2009 рік

Київ. 8 грудня. УНІАН. 10 грудня відбудеться Рада (колегія) Міністерств закордонних справ України та Республіки Польща.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.

За його словами, в ході зустрічі керівництва МЗС України та Республіки Польщі буде підбито підсумки двосторонньої співпраці між двома державами та визначено пріоритети співпраці на 2009 рік. Передбачається обговорити питання щодо глобальних викликів у сфері світової політики безпеки, європейської інтеграції, питання двосторонньої співпраці. Особливий наголос буде зроблено на питаннях безпеки та перспектив євроатлантичного співробітництва після грудневого засідання Ради міністрів країн НАТО у Брюсселі, зазначив В.КИРИЛИЧ.

Переговори на тему двосторонньої співпраці будуть сконцентровані на удосконаленні механізмів співробітництва з прикордонних питань та спільної підготовки до чемпіонату з футболу Євро-2012, додав речник МЗС.