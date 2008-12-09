В Страсбурзі MONEYVAL проводить обмін інформацією щодо боротьби з відмиванням грошей

Київ. 9 грудня. УНІАН. Делегація України бере участь у 28-му Пленарному засіданні Спеціального експертного комітету Ради Європи із взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).

Як повідомили УНІАН у прес–службі Державного комітету фінансового моніторингу, засідання проходить у Страсбурзі (Франція) з 8 по 12 грудня поточного року.

Як зазначив голова Держфінмоніторингу України Ігор ЧЕРКАСЬКИЙ, в рамках заходу відбудеться обмін інформацією щодо ініціатив країн-членів MONEYVAL в сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Крім того, планується обговорення питання щодо прогресу ряду країн в боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Зокрема, це стосується таких країн як Ліхтенштейн, Мальта, Чехія, Андорра, Молдова, Словенія та Угорщина.

Порядком денним також передбачений звіт FATF щодо посилення глобальної мережі з боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Також буде обговорено питання щодо співпраці MONEYVAL з Комітетом ООН по боротьбі з тероризмом.

Крім того, порядком денним засідання передбачається заслухати інформацію щодо ініціатив по боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму такими установами як МВФ, Світовий Банк, Комітет ООН по боротьбі з тероризмом, ЄБРР, Офшорна група банківських наглядачів, ОБСЄ, Егмонтська група та Євразійська група з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Планується також обговорення проектів звітів про взаємну оцінку Естонії та Азербайджану.

В рамках засідання також відбудеться презентація нових рекомендацій щодо оцінки ризиків для визначених нефінансових установ та професій (бухгалтери, торгівці дорогоцінними металами та камінням, ріелтори, трасти та компанії, що надають послуги, адвокати, нотаріуси, казино).

І.ЧЕРКАСЬКИЙ наголосив, що в ході цього візиту відбуватимуться робочі зустрічі з представниками органів державної влади іноземних держав-членів MONEYVAL, які входять до відповідних національних систем боротьби з відмиванням грошей. Під час зустрічей будуть обговорюватись поточні питання двостороннього співробітництва цих держав з Україною. За словами голови Держфінмоніторингу, участь України в засіданнях MONEYVAL дозволяє удосконалювати методи боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму з урахуванням досвіду членів цієї організації.