Ірландія проведе повторний референдум щодо Лісабонської угоди

Брюссель. 12 грудня. УНІАН. Ірландія проведе новий референдум щодо Лісабонської угоди до жовтня 2009 року, в обмін на ряд зобов`язань з боку ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні Президент головуючої в ЄС Франції Ніколя САРКОЗІ на прес-конференції по завершенню засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН).

«Буде проведений новий референдум», - сказав він.

«Якщо угода буде ратифікована всіма країнами-членами, то кожна країна буде представлена в Єврокомсії своїм комісаром», - додав Н.САРКОЗІ.

Він зазначив, що лідери ЄС також взяли ряд зобов`язань щодо питань, які найбільше хвилювали ірландців: збереження нейтрального статусу країни, збереження власної податкової політики, а також політики в області сім`ї.

Французький Президент також зазначив, що ті країни-члени ЄС, які вже ратифікували Лісабонську угоду в її нинішньому вигляді, якій, зокрема, не передачає, що кожна країна має бути представлена в Єврокомісії власним комісаром, домовились ратифікувати додатковий Протокол до неї після наступного розширення – приєднання Хорватії до ЄС.

«Буде це з 2010 року чи з 2011 року, ми повинні будемо ратифікувати угоду про приєднання, і разом з нею буде ратифікований Протокол щодо Ірландії, а також рішення щодо збільшення кількості депутатів Європарламенту», - сказав Н.САРКОЗІ.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня 2008 року в Ірландії, єдиній з 27-ми країн - членів ЄС, де відбувся референдум щодо ратифікації Лісабонської угоди, угода не була підтримана. Проти висловилися 53% ірландців, що взяли участь в референдумі.

17 листопада цього року міністр закордонних справ Ірландії Майкл МАРТІН заявив, що Ірландія для підтримки Лісабонської угоди хоче збереження за собою посади комісара.

13 грудня 2007 року лідери 27-ми країн - членів ЄС підписали в Лісабоні нову угоду ЄС, що отримала назву Лісабонської.

Нова угода прийнята замість Конституції ЄС, яку не вдалося прийняти через провал її ратифікації на референдумах у Франції і Нідерландах у 2005 році. Нова угода спрямована на реформування інституцій ЄС для більш ефективного прийняття рішень.