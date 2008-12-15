На кордоні з Угорщиною накопичилися поїзди

Київ. 15 грудня. УНІАН. Через страйк залізничників в Угорщині через україно-угорський кордон не пропускають поїзди.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, 14 грудня тимчасово припинилося залізничне сполучення з Угорщиною. Перетнути кордон не змогли вантажні поїзди, а також пасажирські поїзди «Чоп-Захонь», «Захонь-Чоп» та «Будапешт–Москва», «Москва–Будапешт». На звернення Державної прикордонної служби України прикордонна поліція Угорщини пояснила, що причиною є страйк угорських залізничників, який розпочався з 15 грудня. Термін закінчення страйку невідомий.

Державна прикордонна служба України рекомендує врахувати цю інформацію громадянам, які планували перетинати україно-угорський кордон залізничним транспортом, та за можливістю скоригувати свій маршрут.