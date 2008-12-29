ЄК підозрює EDF у зловживанні монопольним становищем на ринку

Брюссель. 29 грудня. УНІАН. Єврокомісія підозрює французьку EDF у зловживанні монопольним становищем на ринку.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у прес-службі Єврокомісії, Комісія направила компанії листа претензій цьому найбільшому постачальнику електроенергії у Франції.

Лист стосується контрактів, укладених EDF з великим промисловими споживачами Франції. На переконання Комісії, ці контракти могли завадити клієнтам обрати іншого постачальника електроенергії, що, відповідно, зменшувало конкуренцію на ринку. На переконання Комісії, такі контракти, що передбачали ексклюзивність постачання електроенергії та тривалий термін, на якій вони були укладені, могли бути укладеними в порушення статті 82 Угоди ЄС, яка передбачає неприпустимість зловживання монопольним становищем на ринку.

Лист претензій є офіційним етапом антимонопольного розслідування, якій надсилається зацікавленим сторонам. Сторони, що підозрюються у порушення законодавства ЄС мають можливість відповісти на цей лист письмово з викладенням своєї точки зору.

Євро комісія відкрила офіційну процедуру розслідування проти EDF у липні 2007 року.