ОБСЄ закликає Росію та Україну домовитися

Брюссель. 6 січня. УНІАН. Головуюча в ОБСЄ міністр закордонних справ Греції Дора БАКОЙАННІС закликає Російську Федерацію та Україну до швидкого вирішення газового конфлікту.

Повідомлення про це міститься на офіційному сайті ОБСЄ.

«Росія, як постачальник, та Україна, як транзитна країна, кожна грають свою критичну роль у забезпеченні Європеи енергоносіями», - зазначила грецький міністр.

Вона висловила стурбованість зростаючою кількістю відключень від поставок газу, в тому числі через надзвичайно холодну погоду, що спостерігається зараз в Європі.

«Всі шляхи до діалогу мають використовуватися для пошуку взаємноприйнятного та остаточного рішення якомога швидше», - наголосила Д.БАКОЙАННІС.