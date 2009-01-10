Росія та ЄС підписали протокол про транзит газу в Україну
Повідомив представник "Нафтогазу"
Київ. 10 січня. УНІАН. Росія та Євросоюз підписали протокол щодо моніторингу транзиту газу через Україну. Про це заявив заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Володимир ТРИКОЛІЧ на брифінгу у Києві.
Як передає кореспондент УНІАН, він також зазначив, що прем`єр-міністр головуючої в ЄС Чехії Мірек ТОПОЛАНЕК має сьогодні прибути в Україну з цим протоколом і заплановано на суботу робоче засідання стосовно цього документу.
В.ТРИКОЛІЧ повідомив, що завтра з Києва до Луганська і Суржи відбувають дві робочі групи, в складі яких мають бути представники України, Євросоюзу та засобів масової інформації. Вони намагатимуться перевірити газовимірювальні станції, якщо їх допустить російська сторона.
Як повідомляв УНІАН, Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ заявив, що інформація про нібито відмову України підписувати тристоронній протокол з моніторингу транзиту газу через її територію, не відповідає дійсності.
9 січня ”Газпром” опублікував протокол про створення Міжнародної експертної комісії з контролю за транзитом природного газу через Україну, в якому говориться, що комісія повинна мати право вільного доступу до документації та об`єктів газотранспортної системи (ГТС) України, а також до підземних запасів газу. Цей документ вже підписано російською стороною, проте поки що не підписано з боку Єврокомісії і України.
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вчора, 9 січня, повідомила, що Україна готова підписати протокол, запропонований Росією, за умови паритетного представництва в ній українських і російських експертів.
«Саме у такому дзеркальному варіанті, коли обидві країни – Україна і Росія мають однакові права щодо доступу експертів, ми підпишемо такий протокол, якнайшвидше», - сказала вона.
Тим часом заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ сьогодні, 10 січня, заявив, що суттю протоколу про створення такої комісії є підпорядкування української газотранспортної системи «Газпрому». «Суть такого протоколу - це, по суті, підпорядкувати українську сторону “Газпрому”, надати російській стороні повний контроль над українською газотранспортною системою і де-факто започаткувати процесу експропріації української газотранспортної системи російською стороною», - сказав він.
Також К.ЄЛІСЄЄВ повідомив, що Україна ще не одержувала офіційної пропозиції Росії про створення міжнародної комісії з моніторингу транзиту природного газу через територію України.