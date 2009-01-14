Єврокомісія позитивно сприймає пропозиції Продана

Брюссель. 14 січня. УНІАН. Єврокомісія дуже позитивно сприйняла пропозиції України про Тимчасову технічну угоду на поставку газу з Російської Федерації, викладені у листі міністра з питань палива та енергетики Юрія ПРОДАНА на ім’я комісара ЄС з питань енергетики Андріса ПІБАЛГСА.

Про це в інтерв’ю власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив Посол України при ЄС Андрій ВЕСЕЛОВСЬКИЙ.

“Сказати, що реакція Єврокомісії була позитивною, - сказати мало, тому що, власне, Єврокомісія постійно нагадує і український стороні, і російській стороні, що від них чекають практичних пропозицій щодо того, як розблокувати, ситуацію, яка склалася з відсутністю російського газу в країнах Європейського Союзу”, - сказав Посол.

При цьому він зазначив, що лист, надісланий українським міністром комісару ЄС та російському колезі Сергію ШМАТКУ, якраз і відповідав на технічні питання забезпечення поставки газу.

“Цей лист отримав гарячу підтримку в Європейській комісії. Якщо би це здійснилося (підписання Тимчасової технічної угоди – УНІАН), це було б чудово, це би вирішило всі питання”, - наголосив А.ВЕСЕЛОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Ю.ПРОДАН надіслав листа комісару ЄС А.ПІБАЛГСУ, в якому, зокрема, запропонував Європейській комісії розглянути можливість виділення обсягів природного газу на технологічні потреби газотранспортної системи з обсягів європейських одержувачів російського природного газу.

У листі Ю.ПРОДАН також відзначив, що для забезпечення стабільного транзиту газу існує невідкладна необхідність в підписанні «Тимчасової технічної угоди між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» про умови здачі-прийому природного газу на прикордонних газовимірювальних станціях для транзиту його через територію України, а також передачі природного газу споживачам України в 2009 році». Проект угоди направлено ВАТ «Газпром» 13 січня

Крім того, Ю.ПРОДАН наголосив, що українська сторона була б вдячна за забезпечення транспарентної, об`єктивної і неупередженої позиції з боку спостерігачів від ЄС при оцінці технічних аспектів транзиту російського газу територією України.

Повну версію інтерв’ю буде оприлюднено на сайті “УНІАН-Новини ЄС” 15 січня о 10-00 за київським часом.