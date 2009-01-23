Україна та Румунія виконають рішення суду ООН по шельфу

Київ. 23 січня. УНІАН. Україна і Румунія будуть виконувати рішення міжнародного суду щодо розмежування континентального шельфу та виключних економічних зон України і Румунії в Чорному морі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили міністри закордонних справ України та Румунії Володимир ОГРИЗКО та Крістіан ДЯКОНЕСКУ сьогодні на спільній прес-конференції у Києві.

«Думаю, завчасно говорити, яке буде рішення Гаазького суду. Я хочу підкреслити, це буде рішення, яке буде виконуватися», - сказав К.ДЯКОНЕСКУ.

У свою чергу В.ОГРИЗКО зазначив, що необхідно почекати рішення міжнародного суду, і оскільки це рішення буде остаточним, то всі сторони будуть його виконувати.

Він також сказав, що Україна і Румунія знаходяться у Чорноморському регіоні і тому зацікавлені у співпраці.