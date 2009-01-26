Єврокомісія надасть 58 млн. євро допомоги палестинцям

Брюссель. 26 січня. УНІАН. Єврокомісія надасть 58 млн. євро гуманітарної допомоги постраждалим палестинцям.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це оголосив комісар ЄС з питань розвитку та гуманітарної допомоги Луї МІШЕЛЬ під час свого візиту до Близького Сходу.

32 млн. євро призначені для постраждалих у секторі Газа, 20 млн. євро – на Західному березі ріки Йордан, 6 млн. – біженцям у Лівані.

Після відвідування сьогодні постраждалих територій, комісар ЄС висловився за прискорення надання гуманітарної допомоги.

“Руйнування в такому ступеню мене дуже засмутили. Побачивши катастрофічну ситуацію в секторі Газа на власні очі я закликаю до більш термінового збільшення гуманітарної допомоги”, - заявив Л.МІШЕЛЬ.

Новий план гуманітарної допомоги, представлений комісаром ЄС передбачає, в першу чергу, забезпечення людей продуктами першої необхідності: продовольством, питною водою, санітарними засобами. Крім того, гроші мають піти на відновлення зруйнованих будинків та на надання психологічної підтримки.