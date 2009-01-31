У Страсбурзі відбудеться формальне засідання Європарламенту за участі Президента Палестинської автономії Махмуда Аббаса
22:00, 31 січня 2009Новини ЄС
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М.Аббас звернеться з промовою до депутатів і відповість на ряд запитань. В ході візиту він також зустрінеться з Президентом Європарламенту Хансом-Гертом Пьоттерінгом, а по завершенню формального засідання відбудеться їхня спільна прес-конференція.
Дата проведення: 4 лютого 2009 року Час початку: 12-00
Час початку: 12-00
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