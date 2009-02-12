Україна та ЄС провели переговори про новий документ співпраці

Київ. 12 лютого. УНІАН. У Києві 10 лютого відбувся другий раунд консультацій з Європейською комісією щодо підготовки нового практичного інструмента на заміну Плану дій Україна - ЄС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ, українську делегацію на переговорах очолив директор Департаменту ЄС МЗС Павло КЛІМКІН. До її складу також увійшли керівники профільних департаментів Координаційного бюро європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства економіки України, Міністерства юстиції України.

Делегацію Європейської комісії представляли директор Генерального директорату Європейської комісії ”Зовнішні відносини” Гуннар ВІГАНД та ряд експертів Європейської комісії.

Підготовка нового практичного інструмента на заміну Плану дій Україна – ЄС розпочалася у листопаді 2008 року на виконання рішень паризького саміту Україна - ЄС 9 вересня 2008 року. Перший раунд консультацій відбувся 12 грудня 2008 року у Брюсселі.

Основним завданням нового практичного інструмента є забезпечення підготовки до реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС до моменту набуття нею чинності.

Згідно з досягнутими попередніми домовленостями, документ складатиметься з трьох частин – стратегічної, в якій буде викладено контекст, мету та завдання нового практичного інструмента, частини щодо принципів та інструментів, якими керуватимуться сторони при його реалізації, а також операційної, в якій міститиметься перелік ключових пріоритетів та конкретних заходів, що здійснюватимуться Україною та ЄС для досягнення мети НПІ.

Під час другого раунду консультацій українська та ЄСівська сторони детально обговорили положення першої та другої частин.

Домовлено провести наступний раунд консультацій 6 березня 2009 року з метою змістовного обговорення операційної частини документа.

Як повідомлялося, Україна та Європейський Союз планують узгодити новий практичний інструмент двосторонньої співпраці до березня 2009 року.