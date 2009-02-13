Україна до кінця року може отримати право на експорт м`яса до ЄС

Київ. 13 лютого. УНІАН. Україна може отримати право експорту м`яса та молочної продукції в країни Євросоюзу до кінця цього року.

Про це в ексклюзивному інтерв`ю УНІАН повідомив голова Державного комітету ветеринарної медицини України Петро ВЕРБИЦЬКИЙ.

За словами П.ВЕРБИЦЬКОГО, відкриття зовнішніх ринків для української продукції - це пріоритет діяльності і Міністерства аграрної політики, і Державного комітету ветеринарної медицини. Україна максимально гармонізує законодавство з вимогами ЄС і СОТ. «Сьогодні близько 70% законодавчих актів уже увідповіднено, робота триває. Але при цьому потрібно враховувати, що законодавство ЄС постійно змінюється», - зазначив П.ВЕРБИЦЬКИЙ.

За його словами, Україна вже може експортувати на європейські ринки мед, рибу, харчове яйце. «Зараз ведемо розмову щодо м`яса птиці, свиней і великої рогатої худоби. Ми чекаємо приїзду наступного тижня в Україну президента комісії щодо Європи Міжнародного епізоотичного бюро (МЕБ) Ніколи БЄЛЄВА. З ним ми теж розглядатимемо питання сприяння комісії МЕБ акредитації загалом ветеринарної служби України за європейськими вимогами та просування нашої продукції на європейський ринок», - сказав П.ВЕРБИЦЬКИЙ. «Я думаю, це (постачання українського м`яса в ЄС - УНІАН) можна чекати до кінця року. Ми хочемо до того часу вирішити питання про постачання всіх трьох категорій м`яса - м`яса свиней, птиці та ВРХ», - додав він.

Він зазначив, що по молочній продукції також є прогрес. «Фахівці ЄС проводили інспекцію наших підприємств. Ми зараз надали в Директорат САНКО (Генеральний Директорат Європейської Комісії з питань охорони здоров`я та захисту прав споживачів - УНІАН) пояснення щодо тих зауважень, які висловлювалися, і чекаємо відповіді. Я думаю, що і по молочним продуктам окремі підприємства можуть бути включені в перелік експортерів у ЄС», - сказав голова Веткомітету.

П.ВЕРБИЦЬКИЙ також повідомив, що ветслужба проводить акредитацію українських установ державної ветмедицини згідно з європейськими вимогами. На сьогодні близько 10 держлабораторій уже акредитовано.