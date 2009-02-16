ЄС надасть допомогу для проведення виборів в Лівані

Брюссель. 16 лютого. УНІАН. ЄС надасть 4 млн. євро на допомогу у проведенні парламентських виборів в Лівані.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у Єврокомісії.

Гроші будуть витрачені на надання технічної допомоги та закупівлю необхідного обладнання для проведення виборів, призначених на 7 червня.

Напередодні комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, яка зараз перебуває з візитом у Лівані, заявила про важливість проведення чесних виборів в цій країні та готовність ЄС надіслати спостерігачів.