ЄС надасть допомогу для проведення виборів в Лівані
18:31, 16 лютого 2009Новини ЄС
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Обіцяють 4 млн. євро та спостерігачів
Брюссель. 16 лютого. УНІАН. ЄС надасть 4 млн. євро на допомогу у проведенні парламентських виборів в Лівані.
Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у Єврокомісії.
Гроші будуть витрачені на надання технічної допомоги та закупівлю необхідного обладнання для проведення виборів, призначених на 7 червня.
Напередодні комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, яка зараз перебуває з візитом у Лівані, заявила про важливість проведення чесних виборів в цій країні та готовність ЄС надіслати спостерігачів.
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