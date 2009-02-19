У Львові відкрилося почесне консульство Бельгії

Львів. 19 лютого. УНІАН. Сьогодні відбулося урочисте відкриття почесного консульства Королівства Бельгія у місті Львові. Почесним консулом Королівства Бельгія у місті Львові є Ярослав ГАРЦУЛА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облдержадміністрації, консульський округ, в межах якого Я.ГАРЦУЛА виконуватиме функції почесного консула, охоплює територію Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської та Волинської областей. Про це повідомили УНІАН у Львівській ОДА.

Консулят діє на підставі патенту, підписаного Королем Бельгії АЛЬБЕРТОМ II та міністром закордонних справ Бельгії Карелом Де ГЮХТОМ від 18 вересня 2008 року та відповідно до статті 12 Віденської Конвенції про консульські зносини.