Угорщина хоче 190 млрд. євро для східних країн ЄС

Брюссель. 1 березня. УНІАН. Угорщина закликає створити фонд допомоги Східним країнам в 190 млрд. євро.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні журналістам прем’єр-міністр Угорщини Ференц ДЮРЧАНЬ.

“Ми не мали б дозволити створити “нову залізну завісу” і розділити Європу на дві частини”, - сказав він.

На думку угорського прем’єра спеціальний фонд на суму 160-190 млрд. євро міг би бути створений спільно ЄС з МВФ та Світовим банком.

При цьому, Ф.ДЮРЧАНЬ переконаний в тому, що лише цього року економіка країн Східної Європи, яка страждає в тому числі через великі зовнішні запозичення, потребуватиме рефінансування в 300 млрд. євро, щоб не зазнати дефолтів.

Він також закликав полегшити умови приєднання до зони євро для східних країн-членів ЄС для подолання кризи.