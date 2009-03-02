Австрію і Угорщину не примусили вирощувати ГМ-кукурудзу

Брюссель. 2 березня. УНІАН. Міністри з питань захисту навколишнього природного середовища ЄС відмовилися примушувати Австрію та Угорщину дозволити вирощування генетично модифікованої кукурудзи.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення міністри схвалили сьогодні.

Лише 4 країни-члена ЄС – Великобританія, Фінляндія, Нідерланди та Швеція – підтримали пропозицію Єврокомісію примусити Австрію та Угорщину дозволити використання генетично модифікованої кукурудзи MON810.

Представник Єврокомісії Барбара ХЕЛФЕРІХ на брифінгу заявила сьогодні, що Єврокомісія взяла до уваги голосування міністрів. Водночас, за її словами, тиск на Австрію та Угорщину з метою дозволити використання цього сорту генетично модифікованої кукурудзи триватиме. За її словами, оскільки вчені не виявили підтвердження того, що цей продукт може бути небезпечним, немає підстав його забороняти.

Схожу заборону на використання цього виду генетично модифікованої кукурудзи запровадили Франція та Греція, але питання по цих країнах буде винесено на розгляд міністрів пізніше.