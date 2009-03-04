В Амстердамі відкрилася виставка човнів HISWA-2009 (фоторепортаж)
Виберіть човен за смаком
Амстердам. 4 березня. УНІАН. В Амстердамі відкрилася виставка човнів HISWA-2009.
Як передає власний кореспондент УНІАН, виставка, що триватиме до 8 березня цього року, розміщується у павільйонах виставкового комплексу RAI.
Близько 350 виробників човнів, яхт, катерів, а також моторів, навігаційних приладів, одягу та аксесуарів для морських подорожей представили свою продукцію на виставці, що вважається однією з найбільших в Європі. Загальна площа виставкових павільйонів становить 46,4 тис. квадратних метрів.
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HISWA проводиться з 1933 року, і збирає любителів морських подорожей. В рамках виставки також проводяться різноманітні семінари, вручаються призи за найкращу продукцію для морських подорожей.
Вартість човнів, представлених на виставці, варіюється від 6 до 600 тис. євро, в залежності від класу, технічних можливостей та оздоблення.
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