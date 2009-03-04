Баррозу обіцяє допомогти всім членам ЄС

Брюссель. 4 березня. УНІАН. Єврокомісія обіцяє допомогти всім країнам-членам ЄС, які потребуватимуть допомоги.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ.

“Ми розглядаємо всі можливості. Ми відстежуємо ситуацію в єврозоні та за її межами і я переконаний, що ми відповімо на будь-яку складну ситуацію”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня лідери країн-членів ЄС на засіданні Європейської Ради (самміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) не підтримали пропозицію Угорщини виділити 190 млрд. євро на підтримку економік східних країн-членів ЄС, заявивши про намір надавати допомогу тим країнам, які матимуть в ній потребі. На сьогодні Єврокомісія має спеціальний фонд для надання стабілізаційних кредитів країнам, що не входять до зони євро в 25 млрд. євро, але не має такого роду фонду для країн з єврозони.