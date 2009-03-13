Міністри ЄС визначаться щодо віз для чиновників Білорусі

Брюссель. 13 березня. УНІАН. Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС на своєму засіданні 16 березня визначиться щодо можливості продовження призупинення санкцій у вигляді заборони на видачу віз ряду високопосадовців Білорусі, включаючи Президента країни Олександра ЛУКАШЕНКО.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомило джерело в чеському президентстві в ЄС.

“Ми плануємо обговорити ситуацію в Білорусі і схвалити політичне рішення щодо віз”, - сказав співрозмовник агентства.

Представник чеського президентства в ЄС зазначив, що, в цілому, за останні місяці в Білорусі відбулося багато позитивних змін, однак, водночас багато чого ще треба зробити для демократизації суспільства.

“Ми вважаємо, що започаткування діалогу з Білоруссю щодо прав людини стане важливим кроком вперед у наших відносинах та демократизації країни”, - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня 2008 року Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин Європейського Союзу на півроку призупинила заборону на видачу віз деяким білоруським посадовцям.

У своїх висновках рада зазначила, що в цілому обмежувальні заходи щодо Білорусі будуть продовжені ще на рік.

Що ж до тимчасового зняття санкцій з частини білоруських посадовців, то це рішення мало бути переглянуто після завершення піврічного терміну з урахуванням прогресу білоруської влади, зокрема, у реформуванні виборчого законодавства, а також в інших сферах демократизації суспільства.