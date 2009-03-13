У Брюсселі відбудеться брифінг, організований Ялтинською європейською стратегією, щодо наслідків фінансової кризи для України та Європи і світу в цілому

В прес-конференції візьмуть участь віце-прем’єр міністр України Григорій Немиря, член Ради Ялтинської європейської стратегії Жан-Пьєр Салтієль, головний економіст Світового банку в Україні Пабло Сааведра, постійний представник МВФ в Україні Макс Елайєр. Дата проведення: 18 березня 2009 року Час початку: 15-00

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