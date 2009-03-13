Ющенко наполягає на вступі до НАТО

Тернопіль. 13 березня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що вступ України в НАТО стане гарантом національного суверенітету і територіальної цілісності нашої держави.

Як передає кореспондент УНІАН, під час зустрічі зі студентами Тернопільського національного економічного університету глава держави зауважив, що всі країни колишнього соцтабору, які отримали незалежність, прийняли рішення про вступ в НАТО – починаючи від прибалтійських країн і завершуючи Болгарією та Румунією. “Жодна країна не повторила того, що дехто рекомендує для України, бо в цьому є загроза втрати суверенітету. Польський народ, чеський, словацький, угорський, – всі вибрали панєвропейську модель”, – нагадав В.ЮЩЕНКО. При цьому він додав, що до моделі колективної безпеки вдалися і такі країни, як Німеччина, Англія, Франція, які б могли самостійно забезпечити свою безпеку. “Але зараз такі є ризики у Європі, що без колективної моделі безпеки ні одна нація не може гарантувати свою територіальну цілісність. І якщо ми вільний народ, то треба думати, як захистити свої цінності. В Європі знайшли оптимальну систему захисту – колективну. Північноатлантичний блок не має армії, не треба утримувати танки, літаки тощо. Треба дотримуватися загального принципу домовленостей, що коли є загроза територіальній цілісності, – то це не твоя загроза, а колективна”, – сказав В.ЮЩЕНКО.

Він висловив переконання, що у свій час українському народу вистачить мудрості зробити правильний вибір. “Зрозуміло, це не політика одного дня, адже жодна країна, яка 73 роки була під комуністичним ігом, швидко від комплексів вчорашнього дня не відмовиться. Можливо, це потрібно вирішувати з новим поколінням. Але в нас є один спосіб захистити національний суверенітет і територіальну цілісність – інтеграцією в модель колективної безпеки. Це безальтернативна дорога”, – підсумував Президент.