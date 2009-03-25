Україна та Польща обговорили ”Східне партнерство”

Київ. 25 березня. УНІАН. У Варшаві відбулися двосторонні консультації заступника міністра закордонних справ України Костянтина ЄЛІСЄЄВА із заступником Державного секретаря МЗС Республіки Польща Анджеєм КРЕМЕРОМ.

Як повідомили УНІАН в прес-службі МЗС України, сторони обговорили принципові питання переговорного процесу між Україною та ЄС щодо угоди про асоціацію та створення ЗВТ, а також перспективи реалізації конкретних проектів і заходів у рамках ініціативи “Східного партнерства”.

Особливу увагу було приділено розвитку безвізового діалогу України з ЄС, започаткованого у жовтні минулого року. У цьому зв’язку К.ЄЛІСЄЄВ відзначив, що ключовим завданням України є підготовка Дорожньої карти, реалізація якої сприятиме встановленню безвізового режиму поїздок громадян України до ЄС. Він закликав польську сторону підтримати ініціативу України щодо скасування візових зборів для українських громадян, які подорожують до Шенгенської зони, як перший крок на шляху запровадження безвізового режиму з ЄС.

У контексті обговорення актуальних питань двосторонніх відносин сторони домовилися про підписання ближчим часом Дорожньої карти українсько-польського співробітництва на 2009-2010 роки. Було також розглянуто проблематику відновлення спільного митного та прикордонного контролю, а також відкриття нових пунктів пропуску на українсько-польському державному кордоні в контексті підготовки до Євро-2012.

У ході зустрічі відбувся також обмін думками щодо питань енергетичної безпеки, взаємодії у сфері євроатлантичної інтеграції та міжрегіонального співробітництва. Польська сторона високо оцінила результати міжнародної інвестиційної конференції з питань модернізації української ГТС, яка відбулася 23 березня ц.р. в Брюсселі.

Як було зазначено, даний захід засвідчив довіру ЄС до української ГТС та остаточно поклав край будь-яким інсинуаціям щодо її технологічної ненадійності.