Україна та ЄС створюють новий практичний інструмент співпраці

Київ. 25 березня. УНІАН. Україна та Європейський Союз працюють над розробкою нового практичного інструменту, який має замінити План дій Україна-ЄС.

Про це сказав під час засідання прес-клубу МЗС України директор департаменту ЄС Міністерства закордонних справ України Павло КЛІМКІН.

Він зазначив, що поки що документ, який розробляється “називається дуже скромно - новий практичний інструмент”, За його словами, “є вже ідеї стосовно назви, вони попередньо обговорювалися і європейською стороною”. В той же час, П.КЛІМКІН наголосив, що головне не в назві, а в суті документа, в тому, чим він відрізнятиметься від Плану дій. Він зазначив, що в Плані дій Україна–ЄС пріоритети часто були “абстрактними” і не було чітко прописано спільних дій України та ЄС на реалізацію цих пріоритетів.

П.КЛІМКІН зазначив, що новий практичний інструмент міститиме філософію запровадження політичної асоціації та економічної інтеграції. За його словами, цей документ “буде заснований на ідеї спільної власності та спільної відповідальності”, тобто будуть прописані в документі “тільки ті пріоритети і ті дії, які ми будемо робити спільно”.

Директор департаменту ЄС Міністерства закордонних справ України зазначив, що йдеться про те, що тепер не передбачатимуться окремо зобов’язання України та ЄС, а спільні дії, які необхідно буде виконувати разом.

П.КЛІМКІН наголосив, що після підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС будуть створені спільні органи, які зможуть приймати рішення оперативно.