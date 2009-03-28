У Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань внутрішнього ринку та послуг Чарлі МакКріві

В ході прес-конференції разом Президентом Бюро гармонізації внутрішнього ринку Вуббо де Буром комісар представить рішення Єврокомісії про подальше зменшення розміру зборів за отримання торгівельної марки ЄС. Передбачається, що збори будуть зменшені на 40% з 1600-1750 євро до 900-1050 євро.

Дата події: 31 березня 2009 року Час початку: 11-30