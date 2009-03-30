В Брюсселі розпочнеться конференція щодо боротьби з контрафактною продукцією та піратством
10:14, 30 березня 2009Новини ЄС
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В ході конференції комісар ЄС з питань внутрішнього ринку та послуг Чарлі МакКріві оголосить про початок діяльності Європейського спостережного центру за контрафактною продукцією та піратством. Спостережний центр діятиме як форум для обміну ідеями, експертизою та кращою практикою в питаннях боротьби з контрафактом.
Дата події: 2 квітня 2009 року Час початку: 09-00.
Час початку: 09-00.
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