Британська BMI літатиме з Лондону до Києва

Київ. 30 березня. УНІАН. Британська авіакомпанія BMI почала польоти за маршрутом Київ (Бориспіль) – Лондон (Хітроу).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керуючий директор компанії BMI Пітер СПЕНСЕР учора, 29 березня, в ході презентації рейсу в аеропорту «Бориспіль».

За його словами, компанія має намір виконувати 5 рейсів на тиждень за маршрутом Київ – Лондон, а також планує укласти партнерські угоди з українськими авіакомпаніями, в тому числі й код-шерінгові. Водночас П.СПЕНСЕР не назвав конкретних перевізників, з якими буде налагоджено співпрацю.

Відповідаючи на запитання журналістів, він позитивно оцінив перспективи нового рейсу. «Незважаючи на те, що продаж авіаквитків почався всього 7-8 тижнів тому, на перший рейс було продано 62 квитки – це 40% завантаження рейсу. Якщо така динаміка зберігатиметься, за підсумками року ми плануємо вийти на завантаження близько 70%», – сказав П.СПЕНСЕР.

Як зазначив на церемонії відкриття рейсу генеральний директор міжнародного аеропорту «Бориспіль» Борис ШАХСУВАРОВ, початок польотів в Україну компанії BMI свідчить про посилення конкуренції на рейсах між Україною та Великою Британією. «Компанія BMI вже четвертий перевізник на цьому напрямку. Посилення конкуренції в першу чергу відчують пасажири», – зазначив він.

Довідка УНІАН. Компанія BMI заснована в 1938 році як Air Schools Ltd, що спеціалізувалася на підготовці пілотів. Після низки реорганізацій у 1964 році компанія була перейменована на British Midland Airways. Нинішня назва – BMI – компанія одержала після ребрендингу в 2003 році. 1 липня 2000 року компанія увійшла в Star Alliance.

Флот компанії складається з 3 далекомагістральних Airbus A330, 2 далекомагістральних Boeing B757, середньомагістральних Airbus A321 (8 лайнерів), Airbus A320 (10 лайнерів) і Airbus A319 (11 лайнерів).

На сьогодні компанія виконує до 1800 рейсів на тиждень у 69 аеропортів 33 країн світу. У 2008 році компанія перевезла понад 10 млн. пасажирів, завантаження рейсів становило 68,4%, валовий дохід – 1,039 млрд. фунтів стерлінгів, прибуток після оподаткування – 99,7 млн. фунтів стерлінгів.

Довідка УНІАН. Код-шерінгова угода – угода про спільну експлуатацію авіалінії двома авіакомпаніями, одна з яких є стороною-оператором, а інша – стороною-партнером. Рейс при цьому позначається спільним подвійним кодом сторін (код авіакомпанії-оператора/код авіакомпанії-партнера).

Код-шерінг (code-share, буквально ”обмін кодом”) дозволяє компаніям скоротити кількість власних рейсів, але при цьому за рахунок рейсів компанії-партнера формально зберігається частота польотів.