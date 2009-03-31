Швеція готова наближати Україну до ЄС

Київ. 31 березня. УНІАН. Швеція, яка головуватиме в ЄС у другій половині 2009 року, готова зробити все можливе для максимального наближення України до ЄС.

Як повідомили УНІАН в прес-службі МЗС України, про це сказав посол Швеції в Україні Стефан ГУЛЛЬГРЕН під час зустрічі з заступником міністра закордонних справ України Костянтином ЄЛІСЄЄВИМ.

Сторони обговорили пріоритети двосторонньої співпраці по лінії ЄС під час шведського головування, зокрема перспективи завершення переговорного процесу щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. У цьому контексті було обговорено змістовне наповнення майбутнього Саміту Україна-ЄС як центральної події у розвитку відносин.

У центрі уваги були питання візово-міграційного діалогу між Україною та ЄС. Українська сторона акцентувала увагу на необхідності предметного вирішення питання скасування візових зборів для громадян України, які подорожують до Європейського Союзу.

Сторони обговорили також розвиток ініціативи ЄС «Східне партнерство», зокрема, у контексті ключової ролі України в рамках цієї ініціативи та підготовки до майбутнього саміту держав ЄС та країн «Східного партнерства» 7 травня 2009 р.

Окрему увагу було приділено підсумкам Міжнародної інвестиційної конференції з питань модернізації газотранспортної системи України, яка відбулася 23 березня у Брюсселі.