Делавер, Невада та Вайомінг - місця ”податкового раю”?

Брюссель. 31 березня. УНІАН. Прем’єр-міністр Люксембургу Жан-Клод ЮНКЕР пропонує включити до “чорного списку” пільгових зон “податкового раю” три американські штати – Делавар, Неваду та Вайомінг.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні, виступаючи на засіданні Комітету з економічних та монетарних справ Європарламенту.

Він зазначив, що нещодавно лідери ЄС почали тиснути на Бельгію, Австрію та Люксембург з метою спрощення правил щодо банківської таємниці для того, щоб уникнути включення цих трьох країн до переліку зон “податкового раю”.

“Я би хотів, щоб всі “шишки” в Європі, які наполягають на тому, щоб ці три країни відмовилися від банківської таємниці, продемонстрували таку саму сміливість щодо США”, - сказав прем’єр Люксембург.

При цьому, він висловив переконання у тому, що якщо ці три штати не будуть включені до “чорного списку” тоді самміт великої двадцятки втратить довіру до себе, як форум, що намагається насправді подолати світову економічну кризу.

“Якщо потрібен “чорний список”, Америка повинна посісти в ньому своє місце”, - наголосив Ж.-К.ЮНКЕР.

Три американських штати відомі як місця з великими податковими пільгами разом з Американськими Віргінськими островами, і є улюбленим місцем для реєстрації бізнесу.

“Я не чую жодного іншого прем’єр-міністра, крім мене, який би піднімав це питання”, - сказав Ж.-К.ЮНКЕР.

“До 3 квітня ми побачимо чи все це було лише для того, щоб вразити публіку, чи для пошуку реального вирішення існуючих проблем”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня у Лондоні відбудеться самміт “великої двадцятки”. В ході одноденного самміту лідери 20-ти найбільших економік світу обговорять питання сприяння економічному зростанню, управління та попередження світових фінансових криз, покращення регулювання фінансових ринків, підтримки країн, що розвиваються. Однією з ініціатив Великобританії перед цим саммітом було створення “чорного списку” території, які можна віднести до “податкового раю”. Це буде другий самміт “великої двадцятки”, перший відбувся 14-15 листопада 2008 року у Вашингтоні.