У Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань рибальства та морських справ Джо Борга

12:27, 04 квітня 2009
Новини ЄС
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В ході прес-конференції комісар представить “Зелену книгу” щодо рибальства, в якій будуть представлені перелік запитань для обговорення із зацікавленими сторонами з метою подальшого покращення спільної політики в області рибальства.

Дата події: 22 квітня 2009 року

Час початку: 12-30.

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