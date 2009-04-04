У Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань рибальства та морських справ Джо Борга
12:27, 04 квітня 2009Новини ЄС
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В ході прес-конференції комісар представить “Зелену книгу” щодо рибальства, в якій будуть представлені перелік запитань для обговорення із зацікавленими сторонами з метою подальшого покращення спільної політики в області рибальства.
Дата події: 22 квітня 2009 року Час початку: 12-30.
Час початку: 12-30.
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