У Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань рибальства та морських справ Джо Борга

В ході прес-конференції комісар представить “Зелену книгу” щодо рибальства, в якій будуть представлені перелік запитань для обговорення із зацікавленими сторонами з метою подальшого покращення спільної політики в області рибальства.

Дата події: 22 квітня 2009 року Час початку: 12-30.