Лідери НАТО вирішили продовжити співпрацю з Росією

Страсбург. 4 квітня. УНІАН. Лідери НАТО заявили про необхідність співпраці з Росією.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції по завершенню самміту НАТО його Генеральний секретар Яап де Хооп СХЕФФЕР.

“Ми повинні співпрацювати з Росією, тому що у нас є спільні інтереси – від Афганістану до контролю над озброєнням”, - сказав він.

Водночас, Генсек НАТО зазначив, що союзники та Росія мають і різні погляди на певні проблеми, починаючи від ситуації в Грузії, завершуючи питанням Угоди про звичайні збройні сили в Європі.

Разом з тим, за словами Я. де Хооп СХЕФФЕРА, країни-члени НАТО вирішили продовжити співпрацю з Росією в рамках Комітету Росія-НАТО, в тому числі на рівні міністрів.