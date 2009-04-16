Тимошенко доручила МЗС надати допомогу постраждалим в Румунії

Київ. 16 квітня. УНІАН. Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО дала надтермінове доручення т.в.о. міністра закордонних справ Володимиру ХАНДОГІЮ невідкладно вжити заходів для надання усієї необхідної допомоги громадянам України, які постраждалим сьогодні внаслідок дорожньо-транспортної пригоди біля румунського міста Бакеу.

Як повідомлии УНІАН в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ секретаріату Кабінету міністрів, В.ХАНДОГІЮ також доручено невідкладно інформувати уряд про результати своєї роботи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці біля румунського міста Бакеу перекинувся автобус, який перевозив делегацію відділу культури Броварської міської ради (всього 42 особи) до Македонії для участі у конкурсі.

За попередніми даними, внаслідок ДТП постраждала 21 особа, у тому числі 10 дітей. Усі потерпілі госпіталізовані до місцевої лікарні. Загиблих немає.