Українці в Італії вдячні МЗС за допомогу постраждалим

Брюссель. 17 квітня. УНІАН. Українці в Італії вдячні МЗС за реакцію на прохання про допомогу постраждалим від землетрусу.

Про це йдеться у заяві українських організацій в Італії, текст якої передано УНІАН.

“Громадяни України, що постраждали внаслідок землетрусу в італійській провінції Абруццо, висловлюють свою вдячність МЗС України та особисто послу України в Італії Георгію ЧЕРНЯВСЬКОМУ за допомогу та підтримку, яку вони надають постраждалим в ці дні”, - зазначається в заяві.

“Присутність двох дипломатичних працівників на місці трагедії, їхні зустрічі з представниками італійської влади та постраждалими є надзвичайно важливими”, - продовжується у документі.

У заяві зазначається, що на думку голови Асоціації “Україна” Марії ПЕРЕРВИ з міста Пескарі, яка від початку трагедії займалася проблемами постраждалих громадян України, робота українських дипломатів у регіоні Абруццо насамперед надає моральну підтримку постраждалим громадянам, дає можливість на місці вивчити найгостріші питання і сприятиме збільшенню уваги з боку італійської влади до постраждалих громадян України.

У свою чергу голова Християнського товариства українців в Італії Олесь ГОРОДЕЦЬКИЙ зазначив, що незважаючи на надзвичайно важкий економічний стан, МЗС та посольство знайшли можливість для відрядження двох дипломатів на місце трагедії.

“Це свідчить про правильність вибору пріоритетів владою України, адже люди, які втратили все, побачили, що Українська держава не забула про них», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, у результаті землетрусу в регіоні Абруццо в ніч з 5 на 6 квітня та повторних поштовхів 7 квітня, повністю зруйноване місто Аквіла. За даними МЗС, двоє громадян України загинули. Загалом кількість жертв сягає 1500 осіб, понад 70 тис. осіб втратили свої домівки.

14 травня УНІАН повідомив про те, що українці в Італії вважають, що Україна у ситуації після землетрусу продемонструвала байдужість до своїх співвітчизників у той час, як представники дипломатичних установ інших держав, зокрема, Румунії та Росії одразу після надзвичайного лиха працювали на місці трагедії. Після цього МЗС заявив про безпідставність таких обвинувачень.

16 травня два співробітника посольства України в Італії здійснили візит до постраждалого регіону, де провели ряд зустрічей і, зокрема, домовилися з міграційною службою Італії про те, що постраждалих українців, що втратили документи, не депортуватимуть з країни.