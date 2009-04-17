МЗС надіслав ноту Румунії через забруднення Тиси

Київ. 17 квітня. УНІАН. Міністерство закордонних справ України надіслало ноту румунській стороні у зв’язку з викидом у води річки Тиса важких металів, який стався в результаті прориву 16 квітня напірного трубопроводу на станції очистки шламових вод «Toroioaga» гірничо-видобувного підприємства SC „Cartel Bau SA” в районі м. Бая Борша (Румунія).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС України.

Українська сторона звернулася до офіційного Бухареста з проханням надати вичерпну інформацію щодо цього випадку та проінформувати про вжиті заходи, які спрямовані на недопущення викидів важких металів на територію України.

Також Україна поінформувала про інцидент Європейську Комісію.

МЗС України здійснюється постійний моніторинг цієї надзвичайної ситуації, запевнили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної екологічної інспекції в Закарпатській області, через аварійний викид на території Румунії важких металів у річці Тиса зафіксовано перевищення їх концентрації у 2-4 рази.

Об`єми аварійного скиду румунською стороною уточнюються.