Великобританія приєдналася до угод ЄС проти контрабанди сигарет

Брюссель. 22 квітня. УНІАН. Великобританія приєдналася до угод ЄС з виробниками сигарет про боротьбу з контрабандою.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, таким чином на сьогодні всі 27 країн-членів ЄС є учасниками цих угод.

У 2004 році ЄС підписав угоду з корпорацією Philip Morris International, а в 2007 році – з Japan Tobacco International.

Угоди, зокрема, передбачають сплату корпораціями платежів у випадку виявлення продукції у кількості, що перевищує заявлену ними. Ці платежі є доступними для всіх країн-членів ЄС.

Угоди також передбачають, що виробники краще працюватимуть в питанні вибору постачальників їхньої продукції на ринок ЄС та сприятимуть діяльності європейських правоохоронних органів у боротьбі з незаконною торгівлею сигаретами.